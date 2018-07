Chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou às 15h03 de hoje estado de atenção na zona norte, no centro e nas regiões das marginais do Tietê e do Pinheiros, em razão das pancadas de chuva que atingiam esses locais. Segundo o CGE, a chuva, provocada pela associação das áreas de instabilidade com o calor, estão se deslocando rapidamente. Até o momento, a Avenida Professor Francisco Morato, no Butantã, na zona oeste, registrava o único ponto de alagamento da cidade, em situação transitável. De acordo com o CGE, as rajadas de vento no Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, chegaram a 45 quilômetros por hora. Com o mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a funcionar com o auxílio de instrumentos às 14h37. O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, operava sem restrições. Os trens do Metrô circulam com velocidade restrita e os da CPTM, normalmente.