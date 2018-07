Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atingia parte da capital paulista na tarde de hoje levou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) a colocar as zonas norte e oeste e a região da Marginal do Tietê em estado de atenção, às 15h54, por conta do risco de alagamentos. Segundo o CGE, por volta das 16h15, o temporal atingia toda a zona norte e partes das zonas leste e oeste. A chuva também era forte em todos os municípios da Grande São Paulo. Porém, até este horário, não havia registros de alagamentos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não tinham sido acionados para nenhuma ocorrência referente ao temporal.