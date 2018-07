Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou às 16h04 deste domingo, 15, estado de atenção nas zonas sul e oeste da capital paulista e na região da Marginal do Pinheiros. O motivo é a forte chuva que atinge essas áreas da cidade. Segundo o CGE, a tendência é que ocorram pancadas de chuvas em toda a cidade até o fim do dia. Por enquanto, não há registro de pontos de alagamento. A mudança no tempo foi provocada pela chegada de uma nova frente fria ao Estado. A frente traz uma forte massa de ar polar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que a temperatura diminua bastante nesta segunda-feira, 16. Na terça-feira, 17, pode gear na Serra da Mantiqueira e em pontos isolados do sudoeste e parte do sul paulista. (Elvis Pereira/16h12)