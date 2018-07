Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atinge São Paulo fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretar, hoje, estado de atenção nas zonas norte e oeste, no centro e nas regiões das Marginais do Tietê e do Pinheiros. Chovia forte principalmente na Lapa e em Santana, onde houve queda de granizo. Não há registros pontos de alagamento. Segundo o CGE, a tendência é que a chuva se estenda pelas próximas horas e atinja a zona sul da capital paulista.