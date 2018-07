Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção Uma forte chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a manter as regiões sudeste e da Marginal do Pinheiros, na zona oeste, em estado de atenção das 19h45 às 20h17 de hoje. A mudança no tempo foi resultado da combinação entre calor e áreas de instabilidade. Não foram registrados pontos de alagamento. Segundo o CGE, existe a possibilidade de novas pancadas de chuva leve e moderada atingirem a cidade. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou para chuva forte a partir da noite de hoje e até quarta-feira nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre hoje e quarta-feira, áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva em boa parte de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde, aliás, não está descartada a ocorrência de granizo localizado.