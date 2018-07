Chuva deixa Rio em estado de atenção desde sábado

A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de atenção por causa das chuvas desde sábado, de acordo com a prefeitura. Na região metropolitana, algumas áreas de Duque de Caxias nas imediações do Rio Sarapuí estão em atenção, por causa da possibilidade de cheias. O rio também passa por Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti e Belford Roxo.

Na região serrana, Nova Friburgo permanece em alerta máximo. Petrópolis também está em atenção. Somente nesta segunda-feira, 2, sete ocorrências relacionadas às chuvas foram relatadas pela Defesa Civil. Entre as mais graves está um deslizamento de terra que bloqueou a Estrada da União e da Indústria e a queda de um muro de cinco metros em Itaipava. Ainda não foi registrada nenhuma ocorrência grave.

A previsão para os próximos dias é de chuva no Estado, assim como em Minas Gerais e no Espírito Santo, Estados do Sudeste que já sofrem com as consequências do grande volume de precipitação. Em Minas, 44 cidades estão em situação de emergência e três mortes foram registradas desde outubro.