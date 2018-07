Chuva deixa São Paulo com 7 pontos de alagamentos

O trânsito estava interrompido nos dois sentidos da Avenida Inajar de Souza, perto da Rua Ribeiro de Morais, na região da Freguesia do Ó, zona norte. Já na Lapa, zona oeste, a Avenida Ermano Marchetti estava intransitável nos dois sentidos, perto da Rua Engenheiro Aubertin.

Outros pontos são no viaduto José Colasuonno, perto do viaduto Grande São Paulo, Avenida Juntas Provisórias, no Ipiranga, dois trechos da Avenida Ricardo Jafet, e na Avenida 23 de Maio, perto da Praça da Bandeira, sentido Aeroporto, no Centro.

Ao menos oito árvores caíram nesta tarde por conta das chuvas, sem deixar feridos. A situação era pior na Rua Martinico Prado, na Vila Buarque. Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro, interditando totalmente a via.