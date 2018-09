Chuva deixa São Paulo inteira em estado de atenção A forte chuva que atingia a capital paulista na tarde de hoje levou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) a decretar estado de atenção para todas as regiões da cidade, incluindo as duas marginais, por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, por volta das 15h30, a chuva era de moderada a forte em alguns pontos da capital paulista, principalmente em bairros das zonas sul e oeste, como Campo Limpo, M''Boi Mirim, Butantã e Santo Amaro. Até as 15h30, nenhum ponto de alagamento havia sido registrado em São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade também não registravam nenhuma ocorrência referente à chuva.