Chuva deixa sete pontos de alagamento em São Paulo

De acordo com a CET, os dois trechos intransitáveis estão na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte da cidade. Um deles podia ser visto no sentido Santana, na altura do número 548, e o outro, no sentido Ipiranga, perto da Rua Tapajós. Além da via, os alagamentos se alastraram pela Avenida do Estado, perto da Avenida Mercúrio, e na Rua João Jacinto, no Itaim Bibi.

O problema com semáforos foi detectado pela CET na Avenida Cidade Jardim, Estrada do M''Boi Mirim e Avenidas República do Líbano e Washington Luís.

A previsão para esta sexta-feira é de pancadas de chuva durante o dia, devido a um sistema frontal no litoral do Estado, porém com curta duração e intensidade fraca a moderada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). As temperaturas devem oscilar entre mínimas de 14ºC e máximas que não devem ultrapassar os 24ºC.

Para o sábado, as instabilidades se afastam e diminui a condição para a ocorrência de chuvas em São Paulo. O céu deve ficar parcialmente nublado, com os termômetros variando entre mínimas de 16ºC e máximas de 24ºC.