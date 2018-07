Chuva deixa SP em estado de atenção

Áreas de instabilidade que se formaram na Grande São Paulo provocam pancadas de chuva nos bairros da Mooca, Aricanduva, Vila Formosa, Itaquera, Vila Prudente e São Mateus, na zona leste. Nos demais bairros da região, observa-se precipitação fraca com pontos moderados. Entre a zona oeste e a região central, há registro de chuva fraca à moderada. Na Grande São Paulo, chove forte em Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires.

De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas se deslocam em direção aos municípios do ABC e Vale do Paraíba. Entretanto, outras áreas de instabilidade ainda podem atingir a capital de forma passageira.

O tempo segue instável nos próximos dias, devido à permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Estado. Dessa forma persistem as condições de nebulosidade e chuvas, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18ºC e máximas de 27ºC. As chuvas de maior intensidade continuam concentradas no período da tarde, o que mantém elevado o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.