Chuva deixa toda capital paulista em atenção Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção no final da tarde de hoje por causa da chuva que atinge a capital. Devido às altas temperaturas e à umidade vinda do oceano, pancadas de chuva de até forte intensidade se formaram e atingiram a região sul no início da tarde. Neste momento, chove forte entre a zonas norte e leste e na zona oeste.