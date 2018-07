Chuva deixa três cidades do litoral de SP sem água Três cidades do litoral sul de São Paulo ficaram sem água hoje, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os moradores e os turistas de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe tiveram o abastecimento cortado pela manhã por conta das fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada. Segundo a Sabesp, o abastecimento de água foi interrompido para que o serviço não fosse apresentado com baixa qualidade e para que fosse feita a limpeza na água. A empresa pede os moradores desses locais que economizem água, já que o abastecimento vai começar a ser restabelecido a partir de amanhã em alguns bairros.