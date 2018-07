Chuva deixa um morto e causa estragos em Goiânia

O tapeceiro Ediarlei Ramos, de 43 anos, e sua esposa Luz Marina Vargas Moreno, de 35, foram levados pelas águas de um córrego após sair de casa na noite de quinta-feira, 12, para comprar leite para os filhos, dois garotos, um de 9 anos e um bebê de três meses.

O corpo do marido foi encontrado no Jardim Goiás, bairro vizinho do setor Pedro Ludovico, onde a motocicleta que ele usava foi arrastada pela cheia que atingiu o Córrego Botafogo. Os Bombeiros fizeram buscas pelo corpo da esposa até o final da tarde desta sexta-feira, 13, sem êxito, informou o capitão David Augusto Leão Guimarães.

Esta foi a ocorrência mais grave, mas muitas pessoas viveram momentos de pânico, com carros rodando para o leito de outros córregos de Goiânia. Algumas se protegeram da água subindo no capô dos veículos.

Em um dos casos, duas caminhonetes foram arrastadas e o motorista de uma delas abandonou o veículo quando ele já estava tomado pela água, escapando por pouco de também ser levado pela cheia no Córrego Cascavel. Neste ponto, no setor Sol Nascente, uma importante ponte foi danificada na Avenida T-2 e acabou interditada pela Defesa Civil.

No centro de Goiânia um viaduto inaugurado pela prefeitura em outubro, sofreu um deslizamento de terra na encosta atingindo parte da pista da Marginal Botafogo, uma das vias mais importantes da região. A pista foi parcialmente interditada.

Até a tarde desta sexta-feira, havia o registro de seis carros alagados na Grande Goiânia. Os Bombeiros registraram 11 ocorrências de inundação de casas, sendo que algumas ocorrências envolviam mais de uma construção. Duas árvores caíram sobre carros e outra em cima de uma casa.