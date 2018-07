Chuva deixa um morto em Candelária-RS

No total, cerca de 30 famílias já foram removidas de suas casas nos municípios de Santa Maria e Santa Cruz do Sul. O município de Forquetinha está ilhado. Outro locais afetados são Lajeado, Novo Hamburgo, Mato Leitão, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Cacequi, além da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde a chuva causou várias pontos de congestionamento.

Algumas cidades estudam decretar situação de emergência e outras estão em situação de alerta. Segundo a Defesa Civil, os locais continuarão sendo monitorados nas próximas horas.