Chuva deixa uma das principais estradas de Paraty bloqueada

As chuvas de sábado em Paraty, no litoral fluminense, provocaram a interdição total da estrada Paraty-Cunha (RJ-165), considerada estratégica para o turismo da cidade. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o transbordamento do Rio Perequê-Açu danificou profundamente a estrutura da via. Parte da rodovia pertence à Estrada Real, construída a partir do século XVII e utilizada no escoamento de ouro. A secretária-adjunta de Turismo de Paraty, Dalva Lacerda, afirmou que 9 quilômetros da RJ-165 ainda estão sem asfalto. Este trecho corta, segundo ela, o Parque Nacional da Serra da Bocaina. A Paraty-Cunha é usada principalmente por motoristas que saem de São Paulo para ir à cidade histórica do Rio.