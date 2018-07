Chuva deixa várias regiões de SP em estado de atenção

De acordo com imagens de radar, a precipitação é intensa em todos os bairros da região. Na zona oeste, ainda chove moderadamente entre Butantã e Pinheiros. Na zona sul, chove moderado com pontos fortes em Santo Amaro, Cidade Ademar, Capela do Socorro e M`Boi Mirim. Na zona leste, observa-se chuva moderada entre Penha e Mooca.

As chuvas continuam a se deslocar para os bairros do extremo sul e parte do ABC paulista. Entretanto, durante a madrugada de segunda-feira ainda há potencial para novas chuvas moderadas e eventualmente fortes em pontos isolados da Cidade.