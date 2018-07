Chuva deixa zona leste de São Paulo em estado de atenção

Segundo os meteorologistas do CGE, nas próximas horas as condições do tempo seguem instáveis. Há potencial para rajadas de vento, queda de granizo e alagamentos. Amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens, mas a partir da tarde o calor e a entrada da brisa marítima formam áreas de instabilidade que deverão provocar pancadas de chuva com trovoadas. Há potencial para rajadas de vento e alagamentos. Os termômetros deverão oscilar entre a mínima de 18ºC e a máxima de 28ºC. No domingo, a previsão é de sol, calor e pancadas rápidas e isoladas de chuva no período da tarde. A temperatura estimada é de uma mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.