Chuva deixa zona leste de SP em estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo decretou hoje, às 14h40, estado de atenção para a zona leste da cidade, em razão da forte chuva que atingia a região. De acordo com o CGE, áreas de instabilidade começavam a causar chuvas na forma de pancadas entre a zona leste e a divisa com Guarulhos, na Grande São Paulo. Nas próximas horas, novas áreas de chuva devem atingir outras partes da capital. Até as 15h20, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrava pontos de alagamento. Além de São Paulo, os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tiveram várias cidades fortemente atingidas pelos temporais, continuarão sendo atingidos pelas chuvas. A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis desses e de mais 10 Estados e do Distrito Federal quanto à possível ocorrência de chuvas fortes hoje. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir, além de Minas, Rio e São Paulo, os Estados de Tocantins, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Goiás e ainda o Distrito Federal.