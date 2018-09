A chuva diminuiu em São Paulo e permanece forte apenas no bairro do Tremembé e na região de Guarulhos. As zonas norte, sul, sudeste, oeste, central, a Marginal do Tietê e Marginal do Pinheiros, entraram em estado de atenção mas saíram com o enfraquecimento da chuva. Na região da Estrada do Campo Limpo Houve queda de granizo por volta das 20h30.