Chuva deixa zona norte de SP em estado de atenção A forte chuva que atingiu parte de São Paulo na tarde de hoje levou o Centro de Emergências (CGE) da Prefeitura a pôr a zona norte e a Marginal do Tietê em estado de atenção por causa do risco de alagamentos. Porém, no fim da tarde, o temporal havia passado e chovia fraco na região, que não acumulou nenhum ponto de enchente. Segundo o CGE, a precipitação atmosférica deveria chegar a Guarulhos, na Grande São Paulo, e pode passar pela zona leste da capital. Não há previsão de nova chuva forte em São Paulo nas próximas horas.