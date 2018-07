Chuva derruba árvore e causa alagamentos em SP A forte chuva que atingiu a capital paulista hoje à tarde provocou queda de árvore e alagamentos em alguns pontos da cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma árvore caiu na Rua Joaquim Antunes, no cruzamento com a Avenida Rebouças, na zona oeste, interditando o tráfego naquele trecho. Até por volta das 15 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo havia registrado pelo menos cinco pontos de alagamento em toda a cidade. As zonas sul, sudeste, oeste e Marginal do Pinheiros continuavam em estado de atenção.