Chuva derruba árvores e deixa um ferido em Pinheiros A chuva e sobretudo os fortes ventos que atingiram a Capital no início da tarde de hoje provocaram a destruição de árvores e deixaram uma pessoa ferida no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um homem com idade entre 30 e 35 anos que corria com um grupo de pessoas na Avenida Brasil, na altura da Avenida Rebouças, foi atingido por galhos de uma árvore de grande porte por volta das 14h30. A vítima foi levada pelo helicóptero da PM para o Hospital das Clínicas. Os bombeiros trabalham agora na remoção dos galhos e restos das árvores, que interromperam o fluxo em uma das faixas da Avenida Brasil e causam lentidão na Avenida Henrique Schaumann.