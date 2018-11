Chuva derruba árvores e inunda ruas de Sorocaba-SP Um temporal com rajadas de vento derrubou árvores, telhados e muros e causou inundações no final da tarde de hoje em Sorocaba. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na região do município do interior paulista registrou ventos de 97 quilômetros por hora e 34 milímetros em 60 minutos de chuva. O temporal ocorreu quase ao mesmo tempo em que, na Câmara Municipal, representantes da prefeitura e vereadores discutiam o combate às enchentes na cidade.