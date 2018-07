Chuva derruba ponte e abre cratera na BR-494, em MG As fortes chuvas que atingiram o Estado de Minas Gerais derrubaram parte de uma ponte e interromperam o tráfego na BR-494, em um trecho de cerca de 35 quilômetros, entre Carmo da Mata e Oliveira, neste domingo. Os motoristas precisam fazer um desvio, que aumenta a viagem em 60 quilômetros. A estrada é um dos principais acessos da região à rodovia Fernão Dias. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, que cuida da estrada, o córrego subiu quase cinco metros e a água levou parte da cabeceira da ponte, deixando uma cratera de quase sete metros de profundidade. A previsão do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) é de que as obras fiquem prontas em 40 dias, se o tempo ajudar. Nesse período, o único acesso é pelo município de Cláudio. O último boletim divulgado pela Defesa Civil neste domingo informa que desde setembro, quando começou a temporada de chuvas, 30 pontes foram destruídas e seis ficaram danificadas. Até hoje, o Estado contabilizou 13 mortes e mais de 32 mil desabrigados e desalojados. Desde setembro, 43 cidades decretaram situação de emergência.