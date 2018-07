Chuva desabriga 675 e causa transtornos em 17 em SC A chuva forte dos últimos dois dias deixou 675 desalojados e desabrigados em Santa Catarina e provocou estragos em 17 municípios, informou hoje a Defesa Civil do Estado. A BR-101 está interditada em dois trechos por causa do acúmulo de água de até 1,5 metros sobre a pista. Quatro rodovias estaduais próximas à Criciúma e Blumenau também estão fechadas e, em outras 18, o trânsito é precário. Diante da previsão de mais chuva para este domingo, a Defesa Civil manteve o estado de alerta e não descartou o risco de novos alagamentos e deslizamentos. A BR-101 está interditada nos quilômetros 409, em Araranguá, e 404, em Maracajá. Nesta manhã foi aberto um desvio por dentro da cidade de Forquilhinha. O trânsito também está interrompido nas rodovias estaduais SC-416, entre Jaraguá e Pomerode, SC-445, entre Criciúma e Siderópolis, SC-446, entre Criciúma e Forquilhinha, e SC-449, entre Araranguá e Meleiro. Caso a chuva persista hoje, a Defesa Civil deve interditar a SC-401, na altura do km 14, entre o centro de Florianópolis e o norte da Ilha, para evitar os riscos de uma nova queda de barreira. Na SC-443, que liga Morro da Fumaça a Sangão, há uma lâmina de 20 centímetros de água sobre a pista entre os km 8 e 9. As cidades mais afetadas pelo temporal são Nova Veneza, com 160 desalojados e 36 desabrigados, e Araranguá, com 100 desalojados e 188 desabrigados. Forquilhinha tem 150 desalojados e 30 desabrigados. Em todo o Estado 29.531 pessoas foram afetadas pelas enchentes. Enfrentam problemas ainda os municípios de Laguna, Criciúma, Tubarão, Jaguaruna, Turvo, Urussanga, Sideropólis, Ermo, Timbé do Sul, Jacinto Machado, Lauro Muller, São Martinho, Meleiro e Içara.