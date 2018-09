Chuva deve atingir boa parte do Brasil hoje

Nas demais áreas do Sul do Brasil, sul e oeste de São Paulo, centro de Mato Grosso do Sul, centro-oeste e norte de Mato Grosso, demais áreas de Rondônia e do Amazonas, e oeste do Pará, o sol aparecerá, mas também ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As pancadas de chuva deverão ocorrer no período da tarde nas demais áreas do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Pequena possibilidade de chuva entre o litoral norte da Bahia e o Rio Grande do Norte. O dia ficará com variação de nebulosidade no leste da Região Nordeste, sul de Goiás e Triângulo Mineiro. Nas demais áreas do país, sol e poucas nuvens.

Poderão ocorrer temporais localizados no oeste do Paraná e sul e oeste do Mato Grosso do Sul. No centro do país os valores de umidade relativa ficarão baixos, assim como as temperaturas máximas no Sul e no Mato Grosso do Sul. Dia ventoso no litoral do Rio Grande do Sul e do Rio.