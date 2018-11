Chuva deve atingir grande parte do País

No sul, sudoeste e leste do Paraná, no oeste, nas serras, nos planaltos e no norte/nordeste de Santa Catarina, além do norte e do nordeste do Rio Grande do Sul, haverá condições para pancadas de chuva fortes e isoladas. Em São Paulo poderá chover forte e de forma isolada no sul e no nordeste do Estado, especialmente nas áreas da Grande capital paulista e no nordeste da cidade.

No norte e no oeste do Mato Grosso as pancadas de chuva estarão sendo influenciadas pelo calor e pela elevada umidade do ar. No centro-sul do Tocantins, em Goiás, no Distrito Federal, em grande parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Mato Grosso sol deve aparecer entre poucas nuvens.