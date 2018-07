Chuva deve atingir grande parte do País nesta quarta-feira

As fortes pancadas de chuva vão atingir novamente grande parte do País, nesta quarta-feira, 11, principalmente a Região Sul, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Na Região Sul do Brasil, o deslocamento de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva significativas. Este sistema é de fraca intensidade e por isso causa apenas leve declínio nas temperaturas máximas. O calor e a alta umidade do ar vão deixar o tempo nublado com pancadas de chuva no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, centro-oeste do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste de Goiás e oeste de São Paulo. No restante da Região Norte e de Goiás, Maranhão, Piauí e centro-norte do Ceará, o sol aparece, mas também há condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No norte, nordeste, leste e sul de São Paulo, Triângulo Mineiro, nordeste, centro e sul de Minas e no Rio de Janeiro, as pancadas de chuva ocorrerão no período da tarde. No oeste e litoral da Bahia, e litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, há pequena possibilidade de pancadas de chuva. No restante da Região Nordeste, sol aparece entre poucas nuvens.