Chuva deve atingir maior parte do Brasil

Ainda haverá risco de chuva forte no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Rio, Espírito Santo e no centro-sul de Minas. No Pará, Tocantins, no centro e no sul da Bahia, o dia será de sol entre muitas nuvens, com condição para a ocorrência de pancadas de chuva de forma isolada.

O mar estará agitado desde o litoral do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Haverá muitas nuvens e chuva a qualquer momento desde o litoral de São Paulo até o litoral norte do Rio Grande do Sul.

Em grande parte da Região Sul, exceto o Rio Grande do Sul, haverá possibilidade de chuva. Nas demais áreas do País, o tempo terá sol entre poucas nuvens. As temperaturas estarão amenas nas Regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.