Chuva deve atingir Sul e Norte do Brasil neste domingo

No litoral entre a Bahia e a Paraíba, haverá possibilidade de chuva. No litoral entre o Rio e o Espírito Santo, o dia será nublado com chuva. Menores chances de pancada de chuva na parte da tarde no leste de Goiás, no sul de Minas e no leste/nordeste de São Paulo.

Na faixa leste do Nordeste, no sudeste e no nordeste de Minas, oeste do Espírito Santo e nas demais áreas do Rio, o dia fica nublado. Do oeste da Bahia ao sudeste do Amazonas e Rondônia e até o centro de Mato Grosso, o dia será de sol entre poucas nuvens.

As temperaturas continuarão baixas à tarde no Sul e amenas entre o sudoeste de São Paulo e o sul do Espírito Santo e sudeste de Minas. As informações são do CPTEC.