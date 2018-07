Chuva deve chegar no sábado à capital paulista

A nebulosidade aumenta na cidade de São Paulo hoje por conta da frente fria posicionada entre os Estados do Paraná e Santa Catarina que continua avançando lentamente para a região sudeste do País. A mudança do tempo é prevista para a tarde de sábado, 2, quando deve ocorrer uma chuva fraca, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A mudança na direção dos ventos e declínio das temperaturas máximas, principalmente no domingo, deve deixar as temperaturas em torno dos 21ºC. Nesta sexta, com o tempo nublado, mas com aberturas de sol, a máxima ainda deve alcançar a marca dos 26ºC. De acordo com o CGE, e o índice de umidade relativa do ar ainda permanece baixo, chegando aos 35%. A temperatura máxima novamente chegou aos 27ºC e a umidade relativa mais uma vez ficou baixa na quinta-feira. A estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou 25% às 15h, enquanto que nos aeroportos da cidade a menor umidade foi registrada no Campo de Marte com 26%.