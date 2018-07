Chuva deve predominar no Norte e no Nordeste do País Pancadas de chuva devem predominar hoje nas regiões Norte e Nordeste do País, principalmente no norte do Pará, centro-norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. As precipitações nestas regiões devem ocorrer por conta da influência da Zona de Convergência Intertropical. Também devem ocorrer pancadas isoladas de chuva no Acre e no sudeste do Pará. O tempo fica instável no litoral leste do Nordeste, com pancadas de chuva no norte do Maranhão, litorais do Piauí e Ceará. Chuvas isoladas devem atingir o sul da Bahia e parte do Espírito Santo.