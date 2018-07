Chuva dificulta trabalho de porta-bandeira em SP

Lyssandra Grooters e Rubens de Castro, primeira dupla de mestre-sala e porta-bandeira da escola, entraram na avenida quando começou a chover muito forte na zona norte da capital paulista, pouco depois das 5 da manhã. "Parte da minha fantasia é feita de espuma, que absorve a água", explicou Lyssandra após a passagem pelo sambódromo. Segundo ela, a roupa tinha 15 quilos no começo da apresentação e terminou o desfile com quase 30 quilos, depois do temporal.

Rubens revelou que, para não prejudicar o nível técnico, houve um desgaste físico maior. "A gente conseguiu manter a calma, é o que importa", completou Lyssandra. No seu segundo ano no Grupo Especial, a Dragões da Real levou à avenida um enredo que conta a história do próprio símbolo da agremiação, o dragão.