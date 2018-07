Chuva diminui e Capital sai do estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu o estado de atenção nas zonas leste e norte e na Marginal do Tietê às 16h45 de hoje. As áreas de instabilidade que provocaram pancadas de chuva se afastaram em direção às Cidades do Vale do Paraíba. Segundo o CGE, ainda chove em pontos isolados entre os bairros do Tremembé, Penha, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista. Na Grande São Paulo, os pontos de maior intensidade se concentram em Guarulhos, Mairiporã, Arujá e Itaquaquecetuba.