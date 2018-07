Chuva diminui e estado de atenção é suspenso em SP As fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta tarde perderam força. Por conta disso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu, às 17h20, todos os estados de atenção que foram declarados. Segundo a entidade, restam apenas pontos de chuva de fraca intensidade e variação de nuvens para as próximas horas. O trânsito também foi afetado pelos temporais. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados 18 pontos de alagamento, todos transitáveis, dos quais 16 permaneciam ativos até as 17h40.