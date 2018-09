Chuva diminui e Jaçanã, em SP, sai do estado de alerta O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo declarou o fim do estado de alerta na região da subprefeitura do Jaçanã na tarde de hoje. O local estava em estado de alerta desde as 14h50 por causa das fortes chuvas que atingiram a região.