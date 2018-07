Chuva diminui e quase toda SP deixa estado de atenção A chuva que atingiu a capital paulista no início da tarde desta segunda-feira perdeu intensidade e, às 15h15, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, retirou quase toda a cidade do estado de atenção. Como ainda chove forte no extremo da zona sul, nos bairros de Grajaú, Parelheiros e Engenheiro Marsilac, a região permanece com o decreto.