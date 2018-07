Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção A chuva diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura retirou São Paulo do estado de atenção. O estado havia sido decreto entre 15h03 e 15h20, com exceção à zona sul. Segundo o CGE, a previsão para o resto do dia é apenas de pontos isolados de chuva leve. Em razão do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, operou com o auxílio de instrumentos das 14h37 às 16h41. Foram registrados seis pontos de alagamento nas vias da capital, todos em situação transitável.