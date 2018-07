Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção Parou de chover em boa parte de São Paulo, no fim da tarde de hoje. Com isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) liberou todas as regiões do estado de atenção. A chuva forte deslocou-se para os municípios do Vale do Paraíba e do litoral norte. Na capital, restou apenas uma chuva fraca em pontos das zonas norte e leste. Segundo o CGE, a previsão é que não volte a chover até o fim do dia, mas o céu permanecerá nublado e encoberto.