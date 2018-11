Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção As áreas de instabilidade que provocaram chuvas na capital nas últimas duas horas perderam intensidade e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) tirou do estado de atenção o Centro, as zonas norte, leste e oeste, o sudeste e as regiões das marginais do Tietê e Pinheiros, decretado por volta das 14 horas. Restam apenas chuvas fracas em alguns pontos da zona leste da cidade. Segundo o CGE, a condição de chuvas permanece ao longo da tarde e toda a noite, com potencial para novas rajadas de vento e chuvas fortes alternadas com períodos de melhoria.