Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção

As zonas norte, centro e a Marginal do Tietê entraram nessa situação às 17h40. Já as regiões leste, sudeste, oeste, sul e a Marginal do Pinheiros começaram a ser atingidas por pancadas de chuva às 16h.

Os maior volume de chuvas foi registrado no Córrego Oratório (em Mauá, na Grande São Paulo), com 75 milímetros, seguido pela Consolação (69 mm), Vila Mariana (53,8mm), Rio Tamanduateí (52,8mm), Ipiranga (50,2mm), Limão (44,8mm), Ribeirão dos Couros (São Bernardo do Campo, com 42,6mm), Rio Pinheiros (na altura da Ponte Cidade Universitária, com 40mm), Rio Tamanduateí (na altura do Viaduto Pacheco Chaves, com 35,8mm), Anhembi (34,2mm), Cabuçu de Baixo (22,6mm), Córrego Jaguaré (21,4mm) e Belenzinho(19mm).

Durante a chuva forte, a pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, foi fechada após um avião de pequeno porte derrapar durante o pouso às 19h. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ninguém ficou ferido.

O CGE alerta que a frente fria que se encontrava sobre todo o Estado mantém o tempo instável e chuvoso ao longo da noite e da madrugada, mas com chuvas de menor intensidade. Durante esta noite, as chuvas mais fortes devem atingir a Baixada Santista, o litoral norte, a região metropolitana de Campinas e parte do Vale do Paraíba.