Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção, situação em que se encontrava desde as 3h30 de hoje por conta das chuvas que caíram durante a madrugada. As chuvas diminuíram durante a manhã, restando apenas variação de nuvens e chuviscos na capital paulista, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que retirou o estado de atenção às 9h10.