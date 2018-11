Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou a cidade de São Paulo do estado de atenção. As oito regiões da capital paulista permaneceram com o aviso das 16h até as 19h45 em consequência das chuvas que caíram hoje. A região de Vila Prudente, que estava em estado de alerta desde as 18h15, também voltou à normalidade. O CGE informou que registrava, às 19h45, apenas chuva leve em boa parte da cidade. A noite e a madrugada devem ter chuviscos.