Chuva diminui e SP sai de estado de atenção

De acordo com o CGE, as áreas de instabilidade que atingiram a capital no final da tarde de hoje perderam intensidade, e se deslocam em direção ao ABC e ao litoral paulista. De acordo com imagens de radar, restam apenas nebulosidade e chuviscos isolados em alguns bairros da cidade.

Segundo os meteorologistas, o tempo segue instável, e há possibilidade de novas chuvas na madrugada do domingo, porém de maneira fraca.