Chuva diminui em MG, mas há várias cidades afetadas Parou de chover em grande parte do Estado de Minas Gerais, onde o temporal dos últimos dias fez 22 cidades decretarem situação de emergência. A previsão do tempo, segundo o Climatempo, é que até o Natal ocorram apenas pancadas de chuvas isoladas, mas sem o grande volume de água registrado durante este mês de dezembro. A chuva deixou 783 pessoas desalojadas no Estado (que abandonaram suas casas temporariamente) e 93 desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Ao todo, 22.826 moradores e 73 municípios foram afetados pelo temporal. O número de casas danificadas chega a 1.512. A Defesa Civil de Belo Horizonte, capital mineira, relatou que vem recebendo cerca de 100 chamados por dia da população, em consequência do mau tempo. Em Paulistas, na Região do Rio Doce, a última a entrar para a lista, as chuvas provocaram alagamentos e deslizamentos de encostas, no domingo. Os deslizamentos atingiram pontes, muros e algumas residências. Em Passagem, as chuvas de segunda-feira provocaram a cheia do córrego Monjolos, que atingiu alguns bairros na zona urbana e comunidades da área rural. As fortes enxurradas arrastaram três pontes deixando algumas famílias isoladas do centro do município. Uma barreira caiu sobre a estrada que faz o acesso com a cidade de São Sebastião do Rio Preto e a passagem de veículos pesados está restrita.