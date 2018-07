Chuva diminui em SC e famílias retornam para casa

A preocupação, conforme Alves é com a região marítima do Estado, com previsão de ressaca e formação de ondas de dois a três metros, especialmente na região Sul. O órgão desaconselha qualquer atividade marítima pesqueira até amanhã.

Descartada a possibilidade de mais chuva, as 13 famílias retiradas das áreas de risco, entre a última sexta-feira (dia 31) e ontem, em Blumenau, retornaram para casa na manhã de hoje. A Defesa Civil Estadual contabilizou em 39 as famílias que foram retiradas preventivamente das regiões de risco nos últimos três dias.

Os municípios de Ilhota, Blumenau, Brusque, Gaspar, Luis Alves e Joinville tiveram registro de deslizamentos de terra devido às chuvas contínuas e volumosas que ocorreram na região Centro-Norte e Vale do Rio Itajaí nos últimos dias. O Rio Itajaí-açu, até o fim da manhã de hoje já havia baixado e, conforme a Defesa Civil de Blumenau apresentava-se com 4,5 metros acima do nível normal. O limite é de 10 metros em alguns pontos do rio.