Chuva diminui no RS e Defesa Civil intensifica trabalhos As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul deram uma trégua ontem e a Defesa Civil do Estado passa a intensificar os trabalhos de ajuda aos atingidos. A região de Pelotas foi a mais afetada, com a ocorrência de enchentes desde o dia 28. Segundo a Defesa Civil, não há alerta de chuvas fortes para os próximos dias. Até agora o Estado contabiliza 12 mortos, sendo que ainda há desaparecidos. As chuvas deixaram ainda 2.674 desalojados - pessoas que momentaneamente deixaram as residências para se abrigar na casa de amigos ou parentes - e 1.053 desabrigados, que ficaram em alojamentos providenciados pelo Estado ou municípios. Ao todo, 76.016 pessoas foram afetadas pelas chuvas, incluindo as residências que ficaram sem energia.