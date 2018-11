Chuva e calor prevalecem no País nesta 3ª feira

Uma zona de convergência de umidade deixará o dia com muitas nuvens e pancadas na faixa que se estende entre o Sudeste e o sul da região amazônica, podendo haver acumulados significativos principalmente entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás.

O dia será ensolarado sobre grande parte da Região Nordeste, com exceção do oeste e do sudoeste da Bahia e do sul do Piauí e do Maranhão, onde poderá ocorrer pancadas de chuva isolada. O sol aparecerá entre poucas nuvens também no Sul do Brasil. Pela tarde, pancadas de chuva ocorrerão no oeste do Paraná.