Chuva e deslizamentos matam 3 na região serrana do RJ

As três vítimas morreram soterradas após deslizamentos de terra nos bairros do Bom Retiro e Quinta Lebrão. O casal e o adolescente de 14 anos que morreram não foram identificados. Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade realizam buscas para localizar outras possíveis vítimas.

Criado após a enxurrada que matou mais de 900 pessoas na região serrana em janeiro do ano passado, o Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) emitiu alerta máximo. O sistema sonoro foi acionado em bairros onde havia maior risco de desabamentos. Moradores eram orientados a deixar seus imóveis e seguir para os pontos de apoio. Até o fim da noite desta sexta-feira, a cidade havia registrado oito deslizamentos de terra.

Em nota, a Secretaria de Estado da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros informou que o secretário Sérgio Simões seguiu na noite da sexta-feira para Teresópolis para acompanhar a situação. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.