Chuva e excesso de veículos complicam trânsito em SP O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista, às 11 horas, enfrentava 77 quilômetros de lentidão, por conta do excesso de veículos e dos reflexos da chuva leve que atingiu parte da cidade nesta manhã. O índice representa 9,2% dos quilômetros monitorados. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento era de 9,3 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Na via expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, havia retenção em 4,2 quilômetros, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros. Já na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, o trânsito estava carregado em 4 quilômetros, entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.